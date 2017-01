यूपी: घर में घुसी डायल 100 पीसीआर, 3 पुलिसवाले घायल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीसीआर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। शुक्र ये रहा कि इस हादसे में घर के अंदर रहने वाले किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 10:07 [IST]

English summary

Uttar Pradesh: A Dial-100 vehicle spun out of control and rammed into a house in Bhadohi; 3 Police personnel injured, out of them 2 critical.