सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 8 की मौत, कई घायल

सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा, बस के पलटने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:37 [IST]

English summary

8 dead after a bus fell into a canal in Sitapur many injured. As per the reports bus driver lost the control which causes the incident.