यूपी के बरेली में दो बसों की भीषण टक्कर, 6 की मौत, 30 से ज्यादा घायल

हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में अभी तक 6 यात्रियों के मरने की सूचना है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 10:12 [IST]

English summary

6 dead and more than 30 injured after a bus rammed into a parked bus on NH24 in Bareilly.