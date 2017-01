गाजियाबाद के लोनी में गिरी मकान की छत, परिवार के 5 लोगों की मौत

सोमवार रात को घर में इमरान की पत्नी, पत्नी की बहन और उसके तीन बच्चे सोए हुए थे। रात करीब 12 बचे अचानक मकान की छत भरभराकर गिर पड़ी।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 8:53 [IST]

English summary

5 of a Family dead after the ceiling of a house in Loni area collapse of Ghaziabad.