मकर संक्रांति: 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, कल होगा शाही स्नान

प्रयागराज में संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले का शुभारंभ हुआ। गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम में सुबह से ही आस्था की डुबकी शुरू हुई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 10:55 [IST]

English summary

40 lakh devotees dip in sagam at allahabad in uttar pradesh, tomorrow will be royal bath on the makar sankranti.