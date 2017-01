यूपी चुनाव: 'नेताजी' को टिकट मिलने की अफवाह में 3 घायल

रविवार शाम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों की एक सूची सामने आई थी। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हो पाया कि भाजपा विधायक को टिकट मिला या नहीं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 10:52 [IST]

English summary

Three injured in fire cracker celebration after rumours spread that local BJP MLA aspirant has got the ticket in Sambhal of Uttar Pradesh.