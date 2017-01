शादी से इंकार पर लड़की ने बनाई आत्महत्या की योजना, गूगल सर्च के बाद डीआईजी से बात कर सुलझा मामला

परेशान लड़की ने गूगल सर्च के दौरान मिले एक नंबर पर कॉल किया तो उसकी बात यूपी पुलिस के डीआईजी से हुई। डीआईजी ने लड़की की पूरी आपबीती सुनने के बाद उसे काउंसलिंग के लिए भेजा।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:27 [IST]

English summary

24 year Girl googles how to commit suicide, left when he talking to DIG.