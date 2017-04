यूनिवर्सिटी बवाल: सेंट्रल जेल में आमरण अनशन पर बैठे 22 छात्र

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद जेल भेजे गए 22 छात्रोंं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांंग की है।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 17:02 [IST]

English summary

22 students in Naini Central Jail started fast unto death demanding investigation in disturbance in Allahabad University.