लड़की को बनाना चाहते थे हवस का शिकार, कामयाब नहीं हुए तो काट डाले कान

उत्तर प्रदेश के बागपत में चार लोगों ने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, लड़की लगातार विरोध करती रही तो उन्होंने लड़की के कान काट लिए।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:50 [IST]

