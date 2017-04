कुपवाड़ा हमला: सिर पर लगी गोली फिर भी इस जवान ने दो आतंकियों को उतारा मौत के घाट

गुरुवार को कुपवाड़ा के पंजगाम में फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के गनर ऋषि कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया। आतंकियों की ओर से गोलाबारी में उनके सिर पर गोली लगी, फिर भी उन्होंने दो आतंकियों को मार गिराया।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 5:53 [IST]

Rishi kumar who kills two terrorists in panzgam camp-kupwara attack.