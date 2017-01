हिजबुल की धमकी, 26 जनवरी ना मनाएं कश्मीर के लोग, वर्ना बहेगा खून

आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन ने कश्मीर के लोगों से गणतंत्र दिवस ना मनाने को कहा है। साथ ही कश्मीर के नेताओं को बिना सुरक्षा के 15 मिनट रहकर दिखाने की चुनौती दी है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:05 [IST]

English summary

Hizbul Mujahideen warns kashmir people and oliticians against participating in Republic Day