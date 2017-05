होम » समाचार » श्रीनगर » कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पर हमला, 4 की मौत कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पर हमला, 4 की मौत

कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पर हमला, 4 की मौत

हमले में तीन पुलिसकर्मी और 5 शहरी घायल हैं। हमला कुलगाम के मीरबाजार में शनिवार शाम को हुआ।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 1:24 [IST]