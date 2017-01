रेसलर योगेश्वर दत्त ने टीका रस्म में लिया मात्र 1 रूपया, 16 को शीतल संग लेंगे 7 फेरे

योगेश्वर दत्त की होने वाली पत्नी शीतल कांग्रेस नेता जयभगवान शर्मा की बेटी हैं। वह बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 11:10 [IST]

English summary

Yogeshwar Dutt, as he is popularly knows as, set an example for millions across the globe by accepting Re 1 as dowry ahead of his marriage which is scheduled to be on January 16.