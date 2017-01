Video: शादी के एक दिन पहले योगेश्वर दत्त ने जमकर की दोस्तों संग मस्ती

रविवार रात योगेश्वर अपने पैतृक गांव भैंसवाल में थे। जहां उनके दोस्तों ने गीत-संगीत का ऐसा समां बंधा जिसे देखकर हर कोई झूम उठा।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:08 [IST]

The star grappler Yogeshwar Dutt is all set to tie the knot with the daughter of Haryana’s Congress politician Jaibhagwan Sharma — Sheetal — on January 16 in Delhi.