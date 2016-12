चौरसिया पर बरसे राकेश गुप्ता, कहा- ओलंपिक के 4 महीने बाद शिकायत क्यों?

भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया ने रियो ओलिंपिक की तैयारियों के लिये आवंटित की गयी 30 लाख रुपये की पूरी राशि अभी तक नहीं मिलने के लिये भारतीय ओलंपिक संघ को लताडा़ है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:49 [IST]

English summary

A day after SSP Chawrasia lashed out at the IOA alleging shoddy treatment at the Olympics, India’s Chef-de-mission in Rio, Rakesh Gupta, said SSP should have brought the issues to his notice during the Games instead of complaining four months later.