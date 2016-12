टेनिस ग्लैमरस स्टार अना इवानोविच ने किया संन्यास का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप भी थे फिदा, तस्वीरें

दुनिया की सबसे ग्लैमरस टेनिस स्टार अना इवानोविच ने फेसबुक पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए बताया कि यह फैसला लेना काफी मुश्किल था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:35 [IST]

English summary

Ana Ivanovic, once the top-ranked women’s player in the world, announced her retirement from tennis on Wednesday at 29. Here is hot pictures, have a look.