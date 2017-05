सुल्तान अजलान शाह: भारत ने न्यूजीलैंड के हराकर कांस्य जीता

इससे पहले शुक्रवार को मलेशिया से हारकर भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 1:45 [IST]

Other articles published on May 7, 2017