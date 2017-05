सुल्तान अजलान शाह कप: मंदीप की हैट्रिक ने जापान को दी मात, फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ी

बीते टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से हार कर भारत उपविजेता बना था। इस बार टीम इस कप को हासिल करने के लक्ष्य से मलेशिया पहुंची है।

नई दिल्ली। 26 वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। बुधवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 4-3 से हराया है। जापान के खिलाफ भारत की इस जीत के हीरो मंदीप सिंह बने हैं। मंदीप के चलते ही मैच में पिछड़े भारत ने शानदार वापसी की। इस मैच में मंदीप ने 3 गोल दागे। भारत की ओर से मैच का पहला गोल रुपिंदर पाल सिंह ने दागा। 25वें सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट का उपविजेता रह चुके भारत की निगाह खिताब हासिल करने की ओर है। 26 वें टूर्नामेंट में भारत ने अब तक चार में 2 मैच जीत चुका है। ब्रिटेन के साथ जहां भारत का मैच ड्रा हुआ था वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जापान को हराने के बाद भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। पिछली बार के टूर्नामेंट में भारत 9 बार से लगातार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हार गया था।

