फिर निशाने पर सानिया मिर्जा की ड्रेस, इस बार मौलवी ने कहा गैर-इस्लामिक और अश्लील

मौलवी साजिद रशीद ने एक टीवी शो में सानिया की ड्रेस पर उंगलियां उठाई है। साजिद ने कहा कि यदि किसी खेल में आप बुर्का नहीं पहन सकती है तो महिला को ऐसे खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:06 [IST]

English summary

Sania Mirza has often been at the centre of religious extremism - especially on social media – facing criticism for not wearing burqa.