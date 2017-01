ऑस्ट्रेलियन ओपन: अपने-अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में सानिया और बोपन्ना

पिछली दफा मार्टिना हिंगिस के साथ महिला डबल्स का खिताब जीतने वाली सानिया ने पहले राउंड में अपनी चैक जोड़ीदार के साथ जोरदार खेल दिखाया। वहीं रोहन बोपन्ना भी आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गए हैं।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:37 [IST]

Sania Mirza and rohan bopanna enters second round of Australian Open