सानिया मिर्जा ने शेयर की लहंगा-चोली वाली फोटो, सोशल मीडिया पर पड़ी गालियां

एक बार फिर से कुछ कट्टरपंथियों ने भारत की आन-बान-शान सानिया मिर्जा की ड्रेस पर अश्लील और भद्दे कमेंट किए हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:15 [IST]

English summary

India’s star tennis player Sania Mirza is the latest target of this religious bigotry. However, this is not the first time Sania had to face such ruthless comments.