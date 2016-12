मन की बात में पीएम मोदी ने हॉकी चैंपियन्स को दी बधाई

पीएम ने देश की जूनियर हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए कहा कि जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया है।

After 15 years our Junior Hockey has won the world cup, I congratulate all the young players: PM Modi #MannKiBaat

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 13:16 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi lauded the national junior hockey side for his recent successes, saying that his performances has done the country proud.