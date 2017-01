पद्म पुरस्कार न मिलने पर भड़कीं ज्वाला गुट्टा, फेसबुक पर निकाली भड़ास

देश की अग्रणी बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने बुधवार को पद्म पुरस्कारों की सूची में अपना नाम होने पर पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 11:21 [IST]

English summary

Badminton doubles specialist Jwala Gutta is yet again upset with government for not giving her Padma Award.