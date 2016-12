वो रियो ओलंपिक का हिस्‍सा नहीं बन पाए थे जिसके बाद से ही वो एक नए रास्‍ते की तलाश में थे। इस बीच सुशील कुमार से WWE के अधिकारी बीते कई महीने से संपर्क कर रहे थे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:12 [IST]

English summary

Indian wrestling legend Sushil Kumar appears set to take up the next challenge of his career after being offered a contract by the World Wrestling Entertainment (WWE).