धोनी, सिंधु और गोपीचंद को मिलेगा पद्मभूषण पुरस्कार...

महेन्द्र सिंह धोनी को मिलेगा पद्मभूषण पुरस्कार, उनके अलावा शटलर क्वीन पीवी सिंधु और उनके गुरू पुलेला गोपीचंद को भी येे अवार्ड दिया जाएगा।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:29 [IST]

Former Indian captain, Mahendra Singh Dhoni will be conferred with the Padma Bhushan award on Republic Day and he will receive this award along with Rio Olympics silver medallist, PV Sindhu and chief national badminton coach, Pullela Gopichand.