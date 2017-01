एक बार फिर जोरदार वापसी करने जा रहे हैं लक्ष्मीपति बालाजी

इंडियन प्रीमियर लीग के 2017 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने लक्ष्मीपति बालाजी को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। बालाजी पाक के दिग्गज वसीम अकरम की जगह लेंगे।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Lakshmipathy Balaji replaces Wasim Akram as the bowling coach of Kolkata Knight Riders