भारतीय ओलंपिक संघ ने कलमाड़ी-चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को रद्द किया

कलमाड़ी और चौटाला दोनों पर ही भष्ट्राचार के आरोप लगे हैं इसलिए उन्हें IOA का आजीवन अध्यक्ष बनाने पर विरोध हो रहा था।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 9:22 [IST]

English summary

The Indian Olympic Association (IOA) on Tuesday annulled the decision of Abhay Chautala and Suresh Kalmadi's appointment as life presidents.