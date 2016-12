भारतीय ओलंपिक संघ को खेल मंत्रालय ने किया निलंबित, सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को हटाने को कहा

दागी सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने पर खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है, जब तक वह ये नियुक्तियां रद्द न कर दे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 13:16 [IST]

English summary

indian olympic association suspended for naming kaldadi and chautala as life presidents