अंडर-18 एशिया कप में भारत महिला हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, कोरिया को 3-0 से हराया

अंडर-18 एशिया कप में कोरिया को 3-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 22:12 [IST]

English summary

Forward Sangita Kumari struck twice as the Indian junior women's hockey team trounced Korea 3-0 to clinch the bronze medal at the 4th Women's U-18 Asia Cup here on Thursday.