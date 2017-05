अजलान शाह कप हॉकी: भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया

अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया है।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 17:28 [IST]

English summary

India registered their first win of the Sultan Azlan Shah Cup with a comfortable 3-0 win against New Zealand in Malaysia on Sunday.