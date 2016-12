गीता और बबीता फोगाट ने देखी दंगल, बताया फिल्म में कितना सच है और कितनी कल्पना

पहलवान बहनें गीता और बबीता फोगाट ने बताया है कि रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही फिल्म दंगल में उनकी जिंदगी को कितना सही दिखाया गया है और कितना एंटरटेनमेंट है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:30 [IST]

Geeta Phogat and babita phogat says Dangal story is 99 precent true