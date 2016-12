दीपा करमाकर ने वापस की सचिन तेंदुलकर की दी हुई BMW, खरीदी नई कार

त्रिपुरा की सड़क खराब होने कारण दीपा ने तोहफे में मिली बीएमडब्ल्यू को वापस करके नकदी देने की बात कही थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 11:02 [IST]

English summary

Star Indian gymnast Dipa Karmakar has returned the BMW presented to her by Sachin Tendulkar after the Rio de Janeiro Olympics, and has bought a Hyundai Elantra with the Rs 25 lakh she received.