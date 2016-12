रेसलर गीता फोगाट ने सचिन-आमिर के साथ देखी दंगल, हुईं भावुक और...

'दंगल' के बारे में अपनी खुशी बांटते हुए गीता ने कहा कि सचिन तेंदुलकर और आमिर के साथ बैठकर फिल्म देखना अपने आप में काफी खास है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 8:49 [IST]

English summary

Aamir Khan hosted a special screening of the movie 'Dangal' where along with the entire Phogat family, Indian cricket legend Sachin Tendulkar was also present. Geeta felt it was an honour for her and her family to watch the film with these luminaries.