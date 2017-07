मछली खाकर मैच से बाहर हुआ ये खिलाड़ी, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। जिम्बाब्वे के एक खिलाड़ी को मछली खाना महंगा पड़ गया। दरअसल पांच वनडे और एक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर पहुंची जिम्बाब्वे की टीम के खिलाड़ी रायन बर्ल को एलर्जी रिएक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने मछली खाई थी जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी रिएक्शन हो गया। हालांकि रायन बर्ल की तबियत चिंता का विषय नहीं है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

रायन ने खुद ट्विटर पर डॉक्टर और अस्पताल के अन्य स्टाफ के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। रायन ने लिखा- ''आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, हंबनटोटा अस्पताल के डॉक्टर्स और सभी स्टाफ को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ठीक होने में मदद की।''

Thank you very much to the doctors and staff at Hambantota hospital for helping me recover! A terribly frightening experience 🙏🏽 pic.twitter.com/UcrrOp5dt4

इससे पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट से भी रायन बर्ल की एक तस्वीर पोस्ट हुई जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिख रहे थे। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था।

GET WELL SOON! @ryanburl3 missed today's ODI in Hambantota after he was hospitalised last night for an allergic reaction to fish #SLvZIM pic.twitter.com/SO96Y4jFfb