युवराज-नेहरा की वापसी पर बोले लोग- अभी भी 500-1000 के नोट ले रहा बीसीसीआई

पूरे तीन साल बाद वनडे टीम में जगह बनाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंसी-मजाक चल रहा है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:07 [IST]

Senior India cricketer Yuvraj Singh shared a funny image which apparently took a dig at his comeback into India's limited overs squad against England.