योगराज सिंह ने फिर कसा धोनी पर तंज, पहले भी की थी घमंडी रावण से तुलना

करीब दो साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा था कि धोनी में रावण की तरह अहंकार भर गया है, जिस तरह एक दिन रावण का अहंकार मिट गया था उसी तरह एक दिन धोनी के साथ भी ऐसा ही होगा।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:18 [IST]

English summary

Yuvraj's father Yograj Singh compares MS Dhoni with Raavan. He played only a Test for India, had compared Dhoni with Raavan after India had beaten Pakistan in the World Cup 2015.