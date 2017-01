युवी की वापसी से खुश डैडी योगराज ने फिर उगला धोनी के खिलाफ जहर

योगराज सिंह ने कहा है कि युवराज भारतीय टीम में इसलिए वापसी कर सके क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:53 [IST]

English summary

Yograj Singh, former India cricketer and father of Team India’s World Cup-winning hero Yuvraj Singh, has once again targeted MS Dhoni after Yuvraj made a comeback to India’s ODI squad for the first time since December 2013.