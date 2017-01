कटक वनडे में आतिशी पारी खेलने वाले युवी के लिए क्या बोले डैडी योगराज सिंह?

अपने बेटे की कामयाबी पर इतराते हुए डैडी योगराज ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, युवराज ने काफी अच्छी पारी खेली है और आने वाला समय युवराज का है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Papa Yograj Singh Statement On Yuvraj Singh Amazing Batting In Cuttak One Day Match Against England, he is very happy.