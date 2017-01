शानदार वापसी: रिद्धिमान साहा के दोहरे शतक की बदौलत शेष भारत ने जीता ईरानी कप...

ईरानी ट्रॉफी की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने रिद्धिमान साहा,डोमेस्टिक क्रिकेट में यह उनका पहला दोहरा शतक है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Wriddhiman Saha of Bengal scored an unbeaten 203 and his 316-run stand with Wriddhiman Saha of Bengal scored an unbeaten 203 and his 316-run stand with Cheteshwar Pujara (116 not out) helped Rest of India clinch the Irani Trophy again Tuesday.