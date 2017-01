एनडीटीवी से बातचीत में गावस्‍कर ने कहा कि अगर उन्होंने एक खिलाडी के तौर पर संन्यास ले लिया होता तो फिर उनकी वापसी के लिए उनके घर के आगे धरने पर बैठने वाला मैं पहला व्यक्ति होता।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:07 [IST]

English summary

Sunil Gavaskar is glad that Mahendra Singh Dhoni has only quit limited overs captaincy and not retired as he feels the poster boy of Jharkhand still has a lot to offer to the Indian team.