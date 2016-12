इरफान पठान के बेटे का नाम इमरान खान, ट्विटर पर तूफान, क्रिकेटर ने दिया देशभक्ति वाला जवाब

इरफान पठान ने इसी साल फरवरी के महीने में मूलरूप से भारतीय लेकिन दुबई में रहने वाली मॉडल सफा बेग से निकाह किया था।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:58 [IST]

Bowling ace and new dad Irfan Pathan was asked not to name his son Daud or Yakub by a Twitter user last week, a day after the name of Saif Ali Khan's and Kareena Kapoor's baby son Taimur sparked furor on social media.