हमें अंग्रेजों को बताना था, हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे: विराट कोहली

भारत की एकदिवसीय टीम के नए कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि हम विपक्षी टीम को बताना चाहते थे कि 63 रनों पर चार विकेट खोने के बाद भी हम मैच से बाहर नहीं हुए हैं।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 7:12 [IST]

English summary

India's new One-Day International (ODI) captain Virat Kohli said it was important to let the opposition know his team was not down and out despite tottering at 63-4 chasing a stiff 351 for victory in the first rubber against England on Sunday.