फनी अंदाज में वीरेंद्र सहवाग ने दी सलमान खान को जन्मदिन की बधाई, लोट-पोट हुए लोग

ट्विटर पर सहवाग के फालोअर्स 80 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं और हाल में सहवाग ने इसके बारे में ट्वीट करते हुए लोगों का धन्यवाद भी दिया था।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:29 [IST]

English summary

It was the superstar of Bollywood, Salman Khan, who received a Virender Sehwag style birthday wish.