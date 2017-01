11 साल पहले 'पाकिस्तान का बनाया भूत', जानें सहवाग ने क्या किया था ऐसा

भारत टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर था और सहवाग ने पाकिस्तान की आज ही के दिन जमकर धुनाई की थी। गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन सहवाग ने अपने 200 रन पूरे किए थे।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:52 [IST]

English summary

Virender Sehwag, famed for dominating the cricket field with his destructive shots, is now grabbing eyeballs with his humour and wit on Twitter.