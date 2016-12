दंगल देखने के बाद सहवाग को क्यों आयी टिश्यू पेपर की याद?

महावीर फोगाट ने अपनी 6 बेटियों को पहलवान बनाया है और समाज की जंजीरों को तोड़कर सफलता की एक नायाब तस्वीर पेश की है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 15:37 [IST]

English summary

Thank You aamir khan for the special Dangal screening. You had an angocha to wipe your tears in the end Shuld give free tissues with tickets for us, Said Virender Sehwag on Twitter.