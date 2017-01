गलती पर गलती : न्यूज वेबसाइट ने ट्वीट की धोनी की गलत फोटो लेकिन मजाक उड़ गया सहवाग का

नई दिल्ली। महेन्द्र सिंह धोनी केवल टीम इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, इसलिए अगर लोग उन्हें पहचानने में गलती करें तो ये अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात है।

दिल से नहीं दवाब में आकर महेन्द्र सिंह धोनी ने छोड़ी कैप्टन सीट?

ये हैरान कर देने वाला कारनामा किया है दुबई की एमीरेट्स 24/7 नाम की वेबसाइट ने, जिसने धोनी के वनडे कप्तानी छोड़ने की न्यूज को ट्वीट किया और उसने कोहली के साथ धोनी की जगह, उनकी बॉयोपिक में धोनी का किरदार प्ले करने वाले, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगा दी, जिसके बाद तो ट्विटर पर वेबसाइट निशाने पर आ गई।

.@Emirates247 I am flying with you in a while , hope you don't allow him to board instead of me. pic.twitter.com/arF5WZ7qEf — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 7, 2017

सबसे मजेदार निशाना साधा ट्विटर किंग सहवाग ने, उन्होंने वेबसाइट पर अपनी जैसे शक्ल के आदमी की फोटो शेयर करके लिखा कि मैं एमीरेट्स की फ्लाइट से कहीं जाने वाला हूं, मेरी जगह इस बंदे को मत बैठा लेना।

जल्दबाजी में सहवाग से भी गलती हो गई

लेकिन जल्दबाजी में सहवाग से भी गलती हो गई, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए, दरअसल वीरू एमिरेट्स 24/7 को एमिरेट्स एयरलाइन्स समझकर ट्वीट किया था जिस पर एमिरेट्स एयरलाइन्स को मौका मिल गया वीरू पर चुटकी लेने का।

@virendersehwag No worries, we've got your back. We look forward to your next flight with us. @Emirates247 pic.twitter.com/lTzWQWeYFZ — Emirates airline (@emirates) January 8, 2017

उसने सहवाग की असली फोटो ट्वीट करके चुटकी लेते हुए लिखा कि सहवाग, घबराने की जरूरत नहीं, हमें आपका बैक मिल गया है, और हम आपके साथ अगली उड़ान के लिए तैयार हैं।