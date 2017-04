'बाहुबली' की मौत, सहवाग ने कानून-व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का सवाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर घूम रहा है। बाहुबली-2 की रिलीज के बाद सभी इसको लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस सवाल का जवाब कुछ अपने अंदाज में दिया है।

अपने मजाकिया ट्वीट के लिए एक पहचान बना चुके सहवाग ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के सवाल पर ट्वीट किया है कि सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?, लेकिन पुलिस ने कटप्पा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. कमजोर कानून-व्यवस्था के लिए हम सब जिम्मेदार हैं।'

Everyone is asking why Kattappa killed #Bahubali2 but not why police didnt arrest Kattappa. We're responsible for poor law & order situation