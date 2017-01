कभी सोचा नहीं था कि तीनों फॉर्मेट का बनूंगा कप्तान, ये बिल्कुल ख्वाब जैसा: कोहली

कोहली ने कहा कि भारत की कप्तानी करना पूरी तरह से अलग है, यह कई मायनों में बड़ा काम है क्योंकि यहां आप पर लोगों का ध्यान अधिक होगा।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:09 [IST]

Virat Kohli said captaining in all three formats of cricket is quite "surreal" and he never thought that this day would come in his life.