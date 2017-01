हार के बाद विराट कोहली की वरिष्ठ खिलाड़ियों को नसीहत

हार के बाद कोहली ने इंग्लैंड की टीम की जमकर की तारीफ, बोलें वरिष्ठ खिलाड़ियों को दबाव लेना होगा और युवा खिलाड़ियों को उनका खेल खेलने की आजादी देनी होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 20:09 [IST]

English summary

Virat Kohli says England played well in all three section. Kohli says its seniors responsibility to take pressure and allow new player to enjoy.