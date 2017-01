भावुक युवराज ने बोली दिल की बात, 'मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाला था, कोहली ने रोक रोक दिया'

युवी ने कहा कि एक बार तो मुझे लगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लूं, लेकिन तब कप्तान विराट कोहली ने मुझे हिम्मत दी और मुझे संन्यास लेने से रोका।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:39 [IST]

English summary

Yuvraj Singh revealed post his match-winning knock on Thursday that he could have retired from the game had skipper Virat Kohli not shown faith in him.